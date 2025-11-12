Verdächtiger Brief in Rastatt – Rätsel gelöst

Die Frauen, die bei dem Vorfall leicht verletzt wurden, konnten das Krankenhaus wieder verlassen. (Symbolbild)

Die an einem verdächtigen Brief im Postverteilzentrum Rastatt entdeckte Substanz ist laut Polizei ungefährlich. Der Brief hatte am Dienstag einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Ein Labor in Mannheim stellte fest, dass es sich bei dem Stoff vermutlich um Reste eines Lösungsmittels handelt, das zur Reinigung von Postboxen verwendet wird. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Der Betrieb im Postverteilzentrum war vorübergehend eingestellt worden. Zwei Mitarbeiterinnen zeigten leichte Beschwerden. Eine erlitt Haut- und Atemwegsreizungen, vermutlich infolge einer allergischen Reaktion. Eine zweite Frau hatte Kreislaufprobleme. Beide wurden im Krankenhaus untersucht und laut Polizei nach kurzer Zeit wieder entlassen. Die Polizei schließt eine Straftat derzeit aus.