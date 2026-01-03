Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Veranstaltungsschiff auf dem Neckar in Stuttgart drohte zu sinken

Ein Veranstaltungsschiff auf dem Neckar in Stuttgart läuft voll mit Wasser. Wie die Feuerwehr das Sinken gerade noch verhindern kann.

Feuerwehrmann steht neben einem Feuerwehrauto (Symbolbild)
Die Feuerwehr musste 100.000 Liter Wasser abpumpen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Die Feuerwehr musste 100.000 Liter Wasser abpumpen. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

Ein Leck auf einem Veranstaltungsschiff auf dem Neckar hat in Stuttgart am Nachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Das Schiff drohte zwischenzeitlich in der Neckartalstraße zu sinken, wie die Feuerwehr mitteilte. 

Es werde weiterhin Wasser aus dem Rumpf abgepumpt, so der Feuerwehrsprecher. Mittlerweile habe sich die Lage stabilisiert, die Maßnahmen zeigten Wirkung. 

Rund 100 Kubikmeter Wasser seien aus bislang unklarer Ursache in das Schiff gelaufen, sagte der Sprecher. Das entspricht 100.000 Liter. Nur die Betreiber seien zu dem Zeitpunkt des Vorfalls an Bord gewesen, verletzt worden sei niemand. Das Boot habe etwas Schlagseite erhalten. Das Schiff liegt normalerweise im Wasser, kann aber auch fahren. (dpa)