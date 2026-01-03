Veranstaltungsschiff auf dem Neckar in Stuttgart drohte zu sinken

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Leck auf einem Veranstaltungsschiff auf dem Neckar hat in Stuttgart am Nachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Das Schiff drohte zwischenzeitlich in der Neckartalstraße zu sinken, wie die Feuerwehr mitteilte.

Es werde weiterhin Wasser aus dem Rumpf abgepumpt, so der Feuerwehrsprecher. Mittlerweile habe sich die Lage stabilisiert, die Maßnahmen zeigten Wirkung.

Rund 100 Kubikmeter Wasser seien aus bislang unklarer Ursache in das Schiff gelaufen, sagte der Sprecher. Das entspricht 100.000 Liter. Nur die Betreiber seien zu dem Zeitpunkt des Vorfalls an Bord gewesen, verletzt worden sei niemand. Das Boot habe etwas Schlagseite erhalten. Das Schiff liegt normalerweise im Wasser, kann aber auch fahren. (dpa)