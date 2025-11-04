Vater prügelt sich für Sohn mit anderem Mann

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Familienvater hat sich in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) mit einem Mann geprügelt, weil dieser seinen Sohn geschlagen haben soll. Zuvor sei der 16-jährige Sohn mit einem E-Scooter von einem Radweg über eine Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Darüber habe sich ein 59-jähriger Autofahrer derart aufgeregt, dass er den Jugendlichen anhielt. Anschließend soll er ihn mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Der Jugendliche sei etwas später mit seinem 48-jährigen Vater zurückgekommen. Dort hätten sie den 59-Jährigen getroffen, woraufhin sich die beiden Männer beleidigt und geschlagen haben sollen. Der Ältere habe dabei ein Tierabwehrspray in Form einer Pistole gezückt und seinem Kontrahenten an den Kopf gehalten.

Mehrere vom Sohn alarmierte Streifen hätten die beiden Männer dann auseinandergebracht, wie es hieß. Ernsthaft verletzt wurde nach Angaben eines Polizeisprechers niemand. Gegen alle drei wird wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Zudem informierte die Polizei die Führerscheinstelle über das Verhalten des 59-Jährigen.