Vandalismus auf Zirkusgelände

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf dem Gastgelände eines Zirkus in Tuttlingen haben bislang Unbekannte Scheiben und mehrere Fahrzeuge beschädigt. Nach Angaben der Polizei zerstörten die Täter in der Nacht zum Donnerstag eine Plexiglasscheibe des Kassenhauses sowie die Scheibe und den Seitenspiegel eines Radladers.

Auch ein Außenspiegel eines Kleintransporters wurde beschädigt sowie die Heckscheibe und die Rücklichter eines Autos. Der Betreiber des Zirkus bezifferte den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Hinweise auf die Täter und einen bestimmten Hintergrund gibt es nach Angaben eines Polizeisprechers bisher nicht.