US-Basketballer Edge verlässt Ludwigsburg

Basketballer Darnell Edge verlässt die MHP Riesen Ludwigsburg und wechselt zu Dziki Warszawa in die polnische Hauptstadt. Der 28 Jahre alte US-Amerikaner sei »ein absolut professioneller Spieler, der jeden Tag alles gegeben hat und ein wirklich guter Teamkollege war«, sagte Trainer Mikko Riipinen in einer Mitteilung des Bundesligisten. »Er wollte eine größere Rolle einnehmen, als wir ihm momentan bieten konnten.« Daher habe man sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt.