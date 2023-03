Urteil im Wertheimer Mauer-Streit erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Rechtsstreit um eine eingestürzte Mauer in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) will das Landgericht Mosbach an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Mehr als drei Jahre nach dem Einsturz der denkmalgeschützten Mauer wollen die Richter entscheiden, ob dieser hätte verhindert werden können. In dem lange schwelenden Zivilrechtsstreit geht es um Schadenersatzfragen.

Im Dezember 2019 war die Stützmauer teilweise eingestürzt. Menschen wurden nicht verletzt. Die acht Meter hohe Mauer an einem Fußweg war zuvor nach Regengüssen von einer Fachfirma überprüft worden. Diese hatte keine Gefährdung gesehen, die eine Absperrung notwendig gemacht hätte.

Geklagt hatte der Mauereigentümer. Er fordert eine Entschädigung von 150 000 Euro (Az.: 1 O 166/20). Die Fachfirma für Natursteinstützbauten bezweifelt nach Angaben des Gerichts hingegen, dass der Kläger tatsächlich auch der Eigentümer der Mauer ist.