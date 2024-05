Urteil im Mordprozess gegen Freiburger Duo erwartet

Eine 24-Jährige (l) und ihr mutmaßlicher Komplize (M) stehen vor Gericht, weil sie den Vater der Frau im vergangenen Sommer heimtückisch in Freiburg getötet haben sollen.

Im Freiburger Mordprozess gegen eine 24-Jährige und einen 23-Jährigen soll am Freitag (14.00 Uhr) das Urteil verkündet werden. Das kündigte ein Sprecher des örtlichen Landgerichts auf Anfrage an. Der Angeklagten und ihrem mutmaßlichen Komplizen wird vorgeworfen, den Vater der Frau im vergangenen Sommer in Freiburg heimtückisch getötet zu haben. Die Tatverdächtigen sollen zudem auf die Mutter der Frau eingestochen, eingeschlagen und sie damit lebensgefährlich verletzt haben. Der Prozess hatte Anfang April begonnen.

Die Angeklagten sind Deutsche und sitzen in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe lauten im Detail: gemeinschaftlicher Mord, versuchter gemeinschaftlicher Mord und gefährliche Körperverletzung. Bei Mord droht laut Strafgesetzbuch eine lebenslange Freiheitsstrafe.