Urteil im »Cold Case« in Sindelfingen: 27 Jahre nach der Tat

Mehr als 25 Jahre nach der Gewalttat an einer Frau in Sindelfingen steht ein aufsehenerregender Prozess vor dem Abschluss. Nach dem nichtöffentlichen Plädoyer der Verteidigung am Vormittag wird das Landgericht am Nachmittag (15.00 Uhr) ein Urteil in dem Fall verkünden. Zweifel an der Schuld des mittlerweile 72-jährigen Angeklagten gibt es zwar nicht, unklar ist aber, ob es sich bei der Tat um Mord oder um Totschlag handelt. Das wiederum ist entscheidend dafür, ob das Verbrechen verjährt ist oder nicht.