Aktuell Land

Urteil gegen junge Frau: Baby mit Duschtuch erstickt

Eine junge Frau ist am Donnerstag in Heilbronn wegen Totschlags zu einer Jugendhaftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die damals 17-Jährige ihr Baby nach einer häuslichen Geburt mit einem Duschtuch erstickt habe, teilte ein Sprecher des Gerichts schriftlich mit.