Urteil 27 Jahre nach Tat: Lebenslange Haft nach Mord

Weit mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Gewalttat an einer Frau in Sindelfingen ist ein mittlerweile 72 Jahre alter Mann ein zweites Mal wegen derselben Tat zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden. Mehrere Monate nach Beginn der aufsehenerregenden Wiederaufnahme des Verfahrens sprach ihn das Stuttgarter Landgericht am Donnerstag ein weiteres Mal schuldig, 1995 eine junge Frau angegriffen und mit zahlreichen Stichen umgebracht zu haben.