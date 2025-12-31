Ursache für Explosion von Kugelbombe in Frickingen bleibt rätselhaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer Explosion einer Kugelbombe, bei der in Frickingen (Bodenseekreis) ein Mann schwer verletzt wurde, ist die Höhe des angerichteten Schadens unklar. Dazu könne man noch nichts sagen, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Mitarbeiter einer Pyrotechnikfirma hatte bei der Vorbereitung eines Feuerwerks eine schwere Augenverletzung davongetragen, als die Bombe plötzlich detonierte. »Wie ein Faustschlag ins Gesicht« habe sich die Explosion angefühlt, sagte der 38-Jährige dem »Südkurier«. Er habe viel Glück im Unglück gehabt.

Wie es zu dem Vorfall am vergangenen Montagabend kommen konnte, ist laut Polizei weiter unklar. Dem »Südkurier« sagte der Verletzte, er habe den Bestand vom vergangenen Jahr sortieren wollen und dabei bemerkt, dass noch ein Elektrozünder steckte. Er habe ihn entfernen wollen und wisse nicht, wie es in dem Moment zu einem Funkenflug kommen konnte. »Ich habe mit Feuerwerkskollegen gesprochen, und niemand kann sich erklären, wie so etwas passieren kann.«

Die Explosion der Kugelbombe in der Lagerhalle des Unternehmens hatte eine Kettenreaktion ausgelöst. Zunächst entflammte ein Karton, den Mitarbeiter der Firma ins Freie bringen und löschen konnten. Dabei entzündete sich jedoch eine weitere Kugelbombe, deren Funke den Balkon eines Hauses in Brand setzte.