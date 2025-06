Unwettergefahr wächst im Tagesverlauf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wie die Temperaturen steigt heute im Tagesverlauf die Gefahr von Gewittern im Südwesten. Vom Bergland aus sollen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) lokal kräftige Schauer und Gewitter über das Land ziehen.

Zuvor dürfte es der Prognose zufolge noch einmal hochsommerlich heiß werden. Die Fachleute erwarten Höchsttemperaturen zwischen 30 und am Rhein örtlich auch 36 Grad. Bei Gewittern müssten Menschen mit Sturmböen rechnen.

Tropennacht steht mancherorts bevor

In der Nacht zum Sonntag ziehen laut Vorhersage von Westen her dichte Wolken samt Schauern und Gewittern ins Land. An Rhein und Neckar werden vielerorts etwas über 20 Grad erwartet. Das gilt als Tropennacht. In den übrigen Landesteilen sinken die Temperaturen voraussichtlich auf 19 bis 15 Grad.

Hagel und Überschwemmungen am Sonntag möglich

Sonntag soll es in ganz Baden-Württemberg kräftig regnen. Weil eine Front über das Land zieht, werden den Angaben zufolge verbreitet auch Gewitter erwartet. Starkregen, Überflutungen und Hagel sind je nach Ort möglich.

Bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit seien möglich, erklärte ein DWD-Experte. »Das hat man schnell bei einer solchen Wetterlage.«

Bei Höchstwerten von 24 bis 28 Grad dürfte es schwülwarm werden, sagten die Meteorologen vorher. In der Nacht zu Montag soll sich das Wetter beruhigen.