Unterstützung für Architekten in Debatte um Flächenverbrauch

»Die Vorschläge der Architektenkammer sind absolut richtig«, erklärte der Landesvorsitzende des Naturschutzbunds (Nabu), Johannes Enssle, am Donnerstag in Stuttgart. »Wenn wir beim Flächenverbrauch weiter so aasen wie bisher, fahren wir die Sache gegen die Wand. Dann fehlen uns in Zukunft fruchtbare Böden für die Ernährung und Rückzugsräume für die Natur.« Klimaangepasst und generationengerecht Bauen heiße, verdichtet zu bauen. »Das spart Kosten und schont die Umwelt.«

Mehr als 20 Organisation - darunter der Nabu - sammeln Unterschriften für einen Volksantrag, um dem Flächenverbrauch von mehr als acht Fußballfeldern pro Tag in Baden-Württemberg etwas entgegenzusetzen.

Initiative »Ländle leben lassen«