Unsöld leitet vorerst Training beim SSV Ulm

Nach der Trennung von Trainer und Geschäftsführer (im Bild) leitet Ex-Profi Unsöld das Training beim SSV Ulm.

Der frühere Profi Oliver Unsöld leitet bis zur Verpflichtung eines neuen Cheftrainers interimsweise das Training beim Fußball-Drittligisten SSV Ulm. Das gab der abstiegsbedrohte Club bekannt. In der sportlichen Krise nach dem Zweitliga-Abstieg im Sommer hatte sich der frühere Bundesligist Anfang der Woche sowohl von Trainer Moritz Glasbrenner als auch von Geschäftsführer Markus Thiele getrennt.

Der 52 Jahre alte ehemalige Ulmer Verteidiger Unsöld leitet seit rund zwei Jahren das Nachwuchsleistungszentrum des Clubs. Er soll die Mannschaft auch im Testspiel am Freitag beim SCR Altach betreuen. Das nächste Drittligaspiel des SSV steht am 22. November beim Tabellenletzten TSV Havelse an.