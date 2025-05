»Unsägliche Serie« beenden: VfB kämpft gegen Heim-Fluch

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trainer Sebastian Hoeneß sehnt mit dem VfB Stuttgart den ersten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga seit fast vier Monaten herbei. Er wolle diese »unsägliche Serie« beenden, sagte der 42-Jährige vor der Partie gegen den FC Augsburg am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) - der letzten der Schwaben vor heimischer Kulisse in dieser Spielzeit. Zuletzt verlor der VfB gleich sechs Liga-Spiele nacheinander im eigenen Stadion. Von Platz sechs bis zwölf ist zwar noch alles drin. Sich über die Liga noch für den Europapokal zu qualifizieren, ist für den DFB-Pokalfinalisten aber extrem unrealistisch.

Die Mannschaft sei weiter »hungrig«, versicherte Hoeneß. Nur eines der vergangenen vier Spiele haben die Stuttgarter gewonnen. Das große Pokalfinale am 24. Mai in Berlin gegen Drittligist Arminia Bielefeld wirft seit Wochen seine Schatten voraus. Aus den beiden Partien zuvor wolle er mit seinem Team aber noch »das Maximum rausholen« und in der Tabelle möglichst noch »klettern«, sagte Hoeneß. Gegen Augsburg muss er erneut auf Verteidiger Ameen Al-Dakhil verzichten, den muskuläre Probleme am Gesäß plagen. Der zuletzt angeschlagene Mittelfeldspieler Enzo Millot steht wieder zur Verfügung.