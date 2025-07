Unklarheit über Zustand von Ex-Trigema-Chef Grupp

Bitte aktivieren Sie Javascript

BURLADINGEN. Über den Gesundheitszustand des früheren Trigema-Chefs Wolfgang Grupp gibt es weiterhin keine neuen Erkenntnisse. Eine Sprecherin des Unternehmens teilte am Dienstag auf Anfrage mit, dass man zu gegebener Zeit wieder informieren werde. Weitere Angaben machte sie nicht. Am Montag war bekanntgeworden, dass sich Grupp in einem Krankenhaus befindet. Es gehe dem 83-Jährigen altersentsprechend gut, hieß es damals.

Unabhängig davon hatte die Polizei einen Einsatz in Burladingen bestätigt - dem Wohnort von Grupp. Demnach wurde ein verletzter Mensch aus einer Privatwohnung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ein Polizeisprecher wollte keine weiteren Angaben zu dem Fall machen. Er sagte lediglich, es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder auf eine Straftat. Zuerst hatte der »Schwarzwälder Bote« über den Einsatz berichtet.

Grupp führte Trigema mehr als 50 Jahre

Der Textilunternehmer Wolfgang Grupp wurde 1942 in Burladingen geboren. Die Stadt liegt auf der Schwäbischen Alb (Zollernalbkreis) und hat etwas mehr als 12.000 Einwohner. 1969 übernahm Grupp die von seinem Großvater gegründete Firma. Trigema ist ein Hersteller von Wäsche, Freizeit- und Sportbekleidung. Mit eiserner Hand führte Grupp Trigema aus den roten Zahlen und machte den Betrieb zu Deutschlands größtem T-Shirt- und Tennisbekleidungshersteller. Der Produktionsumsatz lag 2022 bei 127,2 Millionen Euro, die Zahl der Mitarbeiter bei rund 1.160. Das Unternehmen wirbt damit, zu 100 Prozent »Made in Germany« zu sein.

Oft kritisierte Grupp einen Größenwahn mancher Unternehmer und forderte die persönliche Haftung für alle Bosse: »Wir brauchen wieder Unternehmer mit Verantwortung, Disziplin und Vorbildfunktion.«

Anfang 2024 räumte Grupp den Chefposten und gab die Geschäftsführung an seinen Sohn Wolfgang Grupp junior und seine Tochter Bonita ab. Grupp senior gilt als einer der profiliertesten und schillerndsten deutschen Kaufleute. Der frühere alleinige Trigema-Inhaber wurde unter anderem durch kultige Fernsehspots mit einem Schimpansen bekannt. (dpa)