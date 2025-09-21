Universitäten in Baden-Württemberg sollen für die Bundeswehr forschen

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Baden-Württemberg macht die Zeitenwende. Das Land gründet einen Innovationscampus für Sicherheit und Verteidigung. Damit reagiert die Regierung auf die Bedrohung von Europa durch Russland. »Der Innovationscampus wird für eine engere Vernetzung von Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Sicherheitsorganen sorgen«, sagt Petra Olschowski. Die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst fördert den Verbund von politischer Seite. »Zentrales Ziel ist es, den Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft zu stärken und den Technologiebedarf der Anwender – beispielsweise unserer Bundeswehr– zu erfüllen.«

Öffentlich wurde das Projekt im Juli dieses Jahres. Ministerpräsident Winfried Kretschmann kündigte das Vorhaben damals in seiner Regierungserklärung an. »Aktuell befindet sich der Innovationscampus im Aufbau«, teilte das Wissenschaftsministerium auf GEA-Nachfrage mit. »Derzeit finden Gespräche mit möglichen Partnern statt.« Wer genau mitmacht, ist derzeit unklar. Bekannt ist nur: »Die Universität Stuttgart übernimmt vorläufig die Koordination.« Dort gibt es einen großen Forschungsbereich zu Luft- und Raumfahrt. Interesse bekunden laut Ministerium zudem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und Fraunhofer-Gesellschaft.

Das Budget für die Startphase beträgt vorerst 6,4 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um EU-Mittel. Mit dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt die EU-Kommission neuerdings auch die Entwicklung kritischer Technologien und anschließender Wertschöpfungsketten im Bereich Sicherheit und Verteidigung. Ein Teil des Betrags – 4 Millionen Euro – ist bereits verplant für einen neuen Hyperschallkanal für die europäische Luft- und Raumfahrtforschung. Der Kanal soll ab 2026 an der Universität Stuttgart gebaut werden. Er erlaubt Untersuchungen von Aero- und Thermodynamik, die für den Entwurf von Hyperschallflugzeugen entscheidend sind.

Zu weiteren Mitteln sagt Olschowski: »Es wird an den Beratungen zum nächsten Haushalt und an der nächsten Landesregierung liegen, dieses Thema längerfristig zu finanzieren.« Unterstützung erhofft sie sich darüber hinaus von Bund und EU: Beide würden bei Forschung, Sicherheit und Verteidigung »ganz andere finanzielle Töpfe als bisher aufstellen«.

Foto: Marijan Murat/dpa/dpa

Konkrete Themen und Produkte – jenseits des Hyperschallkanals – werden bislang nicht öffentlich genannt. Einen Hinweis könnten allerdings diejenigen Fraunhofer-Institute geben, die aufgrund ihres Profils für die Kooperation infrage kämen. Die Fraunhofer-Gesellschaft ist eine der führenden Organisationen für angewandte Forschung in Deutschland. Den Schwerpunkt legt sie auf die Erforschung und Entwicklung von Zukunftstechnologien und den Transfer der Ergebnisse in die Industrie. Der Verbund umfasst 76 Institute, 32.000 Mitarbeiter und ein Finanzvolumen von 3,4 Milliarden Euro pro Jahr.

Zwölf Fraunhofer-Institute haben sich zusammengeschlossen zum Leistungs-bereich Verteidigung, Vorbeugung und Sicherheit (VVS). Dabei geht es sowohl um militärischen als auch um zivilen Schutz. Erkannt und abgewehrt werden sollen militärische, terroristische und kriminelle Bedrohungen. Dafür erforscht und entwickelt Fraunhofer VVS entsprechende Technologien, Produkte und Dienstleistungen, bewertet Fähigkeiten potenzieller Gegner und berät unter anderem Bundesverteidigungsministerium und Bundeswehr.

Vier VVS-Partner sitzen in Baden-Württemberg, davon zwei bei Karlsruhe und zwei in Freiburg: Das Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) in Karlsruhe befasst sich mit Erkennung und Abwehr von Drohnen, Raketen und Hyperschallbedrohungen, mit der 3D-Simulation von Geländekarten und mit Robotern etwa für die Räumung von Minen. Das Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie (ICT) in Pfinztal beschäftigt sich mit Energiespeichern, Raketentreibstoffen und Sprengstoffen.

Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik (IAF) in Freiburg entwickelt Quantentechnologien. Damit kann man zum Beispiel auf der Erde und in der Luft navigieren ohne die Hilfe von Satelliten im Weltraum, Informationen mittels sicherer Verschlüsselung vor Fremdzugriff schützen und die Kommunikation von Gegnern durch Störsender behindern. Das Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik (EMI) – ebenfalls in Freiburg – analysiert zum Beispiel für Feldlager Risiken durch Explosionen und empfiehlt zum Gebäude-Schutz etwa Ultrahochleistungsbeton.

Die geplante militärische Kooperation bedeutet gerade für Hochschulen eine besondere Herausforderung. Seit Mai 2025 nehmen Forscher teil am runden Tisch »Sicherheit und Verteidigung« im Staatsministerium. Künftig sollen sie sich auch beim Innovationscampus »Sicherheit und Verteidigung« engagieren. Ein Hindernis stellt die Zivilklausel dar: Damit verpflichten sich wissenschaftliche Einrichtungen freiwillig, nur für friedliche und nicht für militärische Zwecke zu forschen. Zu dieser Beschränkung bekannten sich unter dem Einfluss von Nachkriegszeit, Kaltem Krieg und Friedensbewegung einige renommierte Hochschulen, unter anderem die Universitäten Tübingen, Heidelberg und Freiburg.

Entsprechende Vorbehalte teilt Ministerin Olschowski jedoch nicht. »Die Diskussion zu den Zivilklauseln ist eine Scheindebatte«, kritisiert sie. »Die wenigen Hochschulen in Baden-Württemberg, die das Thema in ihrer Grundordnung benennen, bekennen sich zur Friedens-sicherung. Genau darum geht es bei all unseren Anstrengungen ja: um Friedenssicherung.« Im Umkehrschluss würden Hochschulen aber auch nicht zu militärischer Forschung gedrängt. »Auf eine ge-setzliche Verpflichtung, wie andere Länder sie vorsehen, verzichten wir be-wusst«, versichert Olschowski. »Die Hochschulen entscheiden autonom, welche Aspekte sie in ihren Grundordnungen für relevant halten.«

Olschowski sieht die Hürde für die Hochschulen dagegen woanders: Forschung für Bundesverteidigungsministerium und Bundeswehr steht unter staatlicher Geheimhaltung. Die notwendige Infrastruktur liegt bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen eher vor als bei Universitäten. »Wir müssen unsere Hochschulen auf die neue Realität vorbereiten«, erklärt Olschowski. »Auf Förderprogramme, die spezielles Wissen benötigen, auf neue Chancen in der Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Sicherheitsorganen und auf einen noch sensibleren Umgang mit Wissen und Daten.«

Der Innovationscampus für Sicherheit und Verteidigung ist die sechste themenbezogene Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in Baden-Württemberg, die Olschowskis Ministerium fördert. Die übrigen fünf Schwerpunkte liegen auf Künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie, Gesundheitswirtschaft, Mobilität und Nachhaltigkeit. (GEA)