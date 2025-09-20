Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Ungebetener Gast – Fuchs überrascht Mann in Wohnung

Ein überraschender und ungewollter Gast sorgt im Rhein-Neckar-Kreis für einen Polizeieinsatz. Was auf die Polizei wartet.

Die Beamten bekamen einen eher außergewöhnlichen Notruf. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/DPA
Ein Fuchs, der in eine Wohnung in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) eingedrungen ist, hat dort für Aufregung und einen Polizeieinsatz gesorgt. Das Tier schlüpfte in die Wohnung hinein, als der Anwohner die Balkontüre zum Lüften öffnete, wie die Polizei mitteilte. Interessiert habe den Fuchs darin offensichtlich nur das Sofa: Dort machte er es sich nämlich gemütlich. Der Anwohner wusste sich nicht zu helfen und wählte den Notruf. Als die Beamten ankamen, flüchtete das Tier.

