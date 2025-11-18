Unfallrisiko Lkw? ADAC warnt vor zu wenig Stellplätzen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fehlende Lkw-Stellplätze an Autobahnen auch im Südwesten können nach Einschätzung des ADAC zu gefährlichen Situationen führen. Der Verband untersuchte zwölf Rastanlagen im Land entlang der Autobahnen A5, A6, A7 und A8 und zählte dort stichprobenartig Parkverstöße.

Das Ergebnis: Auf neun der zwölf Plätze entdeckten sie Lastwagen, die auf für sie verbotenen Flächen parkten – etwa im Pkw-Bereich oder im absoluten Halteverbot. Auf allen Plätzen parkten Lkw in der Fahrgasse zwischen den Lastwagen-Parkplätzen. Und mehrfach stießen die Tester auch auf Lastwagen, die im besonders kritischen Ein- oder Ausfahrtsbereich oder sogar auf dem Seitenstreifen der Autobahn geparkt waren – wo Falschparker das Unfallrisiko für alle Verkehrsteilnehmer besonders erhöhen.

Keine repräsentative Erhebung

Pro Standort zählten die Tester dreimal Parkverstöße – und zwar an den stark frequentierten Wochentagen Dienstag oder Mittwoch, jeweils um 22 Uhr, 23 Uhr und 0 Uhr. Statistisch repräsentativ ist die Erhebung nicht.

Bundesweit zeigte sich ein ähnliches Bild. Der ADAC betont auch, dass es nicht an mangelnder Rücksicht liege, wenn LKW-Fahrer falsch parkten, sondern an zu wenig Stellflächen. »Es besteht ein dringender Handlungsbedarf, die Kapazitäten für Lkw-Parken an Autobahnen auszubauen«, sagte Holger Bach, Leiter Verkehr & Umwelt beim ADAC Württemberg. Eine kurzfristige Maßnahme sei der Einsatz intelligenter Technik, damit mehr Lastwagen auf die bestehenden Anlagen passen würden.