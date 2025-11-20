Unfall zwischen drei Lastwagen auf schneeglatter Straße bei Pforzheim

Die Polizei rückt am frühen Morgen wegen eines Unfalls mit drei Lastwagen aus. (Symbolbild)

Bei schneeglatter Fahrbahn hat sich auf der Bundesstraße 294 im Kreis Calw ein Unfall mit drei beteiligten Lastwagen ereignet. Die Fahrzeuge seien stark demoliert worden und nicht mehr fahrtüchtig, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte gab es bei dem Unfall zwischen Neuweiler und Bad Wildbad am frühen Morgen demnach nicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Auflieger eines Sattelzugs wohl witterungsbedingt aus, geriet in die Gegenspur und stoß mit einem entgegenkommenden Schneeräumfahrzeug zusammen. Dann sei er zurück auf die Spur gekommen, anschließend aber erneut ausgeschwenkt und gegen einen weiteren entgegenkommenden Lastwagen geprallt.

Die Ermittler schätzten den Schaden auf einen unteren sechsstelligen Bereich. Wegen der »komplexen Bergung« dauere die Sperrung der B294 für mehrere Stunden an, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern an.