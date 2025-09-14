Unfall zwischen Auto und Stadtbahn - Frau schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Stuttgart sind ein Auto und eine Stadtbahn zusammengestoßen. Die 51 Jahre alte Fahrerin des Autos wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie missachtete den Angaben nach mutmaßlich eine rote Ampel. Obwohl er sofort bremste, konnte der 40 Jahre alte Stadtbahnführer einen Zusammenstoß demnach nicht mehr verhindern.

Der Bahnführer und die Fahrgäste blieben unverletzt. Der Rettungsdienst brachte die Autofahrerin in ein Krankenhaus. Der Schaden soll bei rund 90.000 Euro liegen. Das Auto wurde laut Polizei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt wurde.