Unfall mit zwei Fahrzeugen auf B39 - zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Autofahrer sind durch einen Auffahrunfall auf der Bundesstraße 39 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 31-Jähriger mit seinem Wagen auf das Auto eines 18-Jährigen aufgefahren. Der Wagen des jungen Mannes sei dadurch nach rechts abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Das Auto des 31-Jährigen sei zuerst gegen die rechte Leitplanke und anschließend gegen die linke geprallt.

Beide Männer erlitten dabei leichte Verletzungen, wie es hieß. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gefahren. Während der Reinigungs- und Bergungsarbeiten war die B39 für mehrere Stunden gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 41.000 Euro geschätzt.