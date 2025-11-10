Unfall mit zwei Autos auf glatter Straße - A81 gesperrt

Bei einem Unfall zwischen auf der A81 wurde eine Person verletzt. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Unfall mit einer verletzten Person zwischen Engen (Landkreis Konstanz) und Geisingen (Landkreis Tuttlingen) ist die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Autos am Morgen aufgrund der glatten Straße auf dem Mittelstreifen ins Schlittern geraten. Einer der Wagen prallte in eine Leitplanke. Der andere stieß mit einem Abschleppwagen zusammen, der gerade einen mit Holz beladenen Transporter abschleppte.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Unfall eine Person verletzt. Weitere Details teilte die Polizei zunächst nicht mit.