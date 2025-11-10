Unfall mit Streifenwagen bei Verfolgung in Offenburg – schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei der Flucht vor einer Kontrolle nahe Offenburg ist ein 18-Jähriger mit einem Roller in ein Polizeiauto gefahren und schwer verletzt worden. Die Streife habe zuvor an dem Roller Mängel gesehen und habe den Fahrer deswegen anhalten wollen, teilte die Polizei mit. Der 18-Jährige habe jedoch versucht, den Beamten zu entkommen.

Die Streife habe den Rollerfahrer bei der Verfolgung überholt. Als die Beamten die Geschwindigkeit drosselten, sei der 18-Jährige aufgefahren und gestürzt. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 18-Jährige habe den Angaben nach keinen Führerschein gehabt. Da die Offenburger Polizei beteiligt war, ermittelt in dem Fall die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Freiburg. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.