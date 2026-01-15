Unfall mit Schwertransporter - B294 gesperrt

Der Nachläufer eines Schwertransporters mit einem 70 Meter langen Rotorblatt kam von der Fahrbahn ab. (Symbolbild)

Auf einer Bundesstraße bei Calmbach (Landkreis Calw) ist ein Schwertransporter mit dem Rotorblatt eines Windrads verunfallt. Der Nachläufer, auf dem das 70 Meter lange Rotorblatt gelegen habe, sei von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Die Bundesstraße 294 ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, ist noch unklar.

Vor Ort befänden sich bereits zwei Kräne, die den Schwertransporter bergen sollten. Die Polizei ging von einem technischen Defekt als Unfallursache aus.