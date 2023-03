Aktuell Land

Unfall mit Polizeiauto: Ein Schwerverletzter

Beim Zusammenstoß mit einem Polizeiwagen in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag auf der Bundesstraße 3, wie ein Polizeisprecher erklärte. Wie es genau zu dem Unfall kam, war noch nicht bekannt.