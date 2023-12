Aktuell Land

Unfall mit Pferden auf Landstraße

Zwei Autos und zwei Pferde sind bei Rangendingen (Zollernalbkreis) in einen Unfall verwickelt worden. Die Pferde hätten eine Landstraße überquert, teilte die Polizei am Freitag mit. Eines der Pferde zog einen Zaun hinter sich her, wie ein Sprecher sagte. Eines der Autos kollidierte mit dem Pferd, das andere Auto krachte in den Zaun. Kurz nach dem Unfall am Donnerstag fand man eines der Pferde unverletzt. Das zweite Pferd wurde am Freitag aufgefunden. Über seinen Gesundheitszustand war zunächst nichts bekannt. Die Autofahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand ein geschätzter Schaden von 4500 Euro.