Unfall mit neun Fahrzeugen auf der A5

Ein Auto ist von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke geprallt und quer auf der Fahrbahn stehen geblieben. (Symbolbild)

Neun Fahrzeuge waren in eine Reihe von Unfällen auf der Autobahn 5 bei Bruchsal im Kreis Karlsruhe verwickelt. Aufgrund des enormen Trümmerfelds war die Fahrbahn laut Polizei für die Reinigungsarbeiten und Abschleppmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt.

Für die weitere Unfallaufnahme waren am Vormittag noch der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Ein Autofahrer war nach ersten Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke geprallt und anschließend quer auf der Fahrbahn stehen geblieben. Die Ursache war zunächst unklar.

Zwei folgende Autos prallten in die Unfallstelle und danach ereigneten sich nach Angaben der Beamten wohl noch zwei weitere Unfälle mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen.

Der Schaden soll nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich liegen.