Unfall mit mutmaßlichem Geisterfahrer – zwei Schwerverletzte

Ein 31 Jahre alter Autofahrer fährt mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen entgegengesetzt der Fahrtrichtung und sein Wagen stößt mit einem anderen Auto zusammen. (Symbolbild)

Bei einem Zusammenstoß mit einem mutmaßlichen Geisterfahrer sind zwei Menschen auf der Bundesstraße 14 bei Stuttgart-Vaihingen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll ein 31 Jahre alter Autofahrer in der Nacht unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein. Sein Wagen stieß auf der mittleren Fahrspur frontal mit dem Auto eines 36-Jährigen zusammen.

Der 36 Jahre alte Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr schwer verletzt befreit. Der mutmaßliche Verursacher kam ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und nahm Blut zur Untersuchung ab.