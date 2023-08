Aktuell Land

Unfall mit mehreren Verletzten: Autofahrer eingeklemmt

Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mann wurde dabei am Freitag in seinem Auto eingeklemmt. Er konnte befreit werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Mindestens drei Menschen, darunter der Eingeklemmte, waren demnach verletzt und in medizinischer Behandlung. Über die Schwere der Verletzungen war noch nichts bekannt. Die Bundesstraße war am Mittag komplett gesperrt worden. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, das Gebiet zu umfahren.