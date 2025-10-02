Unfall mit Linienbus: Zahl der Schwerverletzten steigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Bus in Reutlingen hat sich die Zahl der Schwerverletzten erhöht. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten der Autofahrer sowie drei Insassen des Linienbusses schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Acht weitere Personen im Bus wurden - wie bereits bekannt - leicht verletzt.

Der Rettungsdienst brachte alle zwölf Verletzten in Kliniken. Nach dem Unfall am Mittwochabend war die Polizei zunächst von einem Schwerverletzten ausgegangen. Mit dem Bus waren rund 20 Fahrgäste unterwegs.

Den Ermittlern zufolge war der 22 Jahre alter Autofahrer von einem Parkplatz auf eine Straße eingebogen. Dort sei der Wagen mit dem Bus zusammengeprallt. Durch die Wucht der Kollision geriet das Auto ins Schleudern und blieb auf der Gegenfahrspur stehen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren demnach mit Dutzenden Einsatzkräften vor Ort.