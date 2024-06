Aktuell Land

Unfall mit Leichtkraftrad: Mann stirbt mehrere Wochen später

Mehrere Wochen nach einem Unfall bei Warthausen (Landkreis Biberach) ist ein 72-Jähriger gestorben. Er erlag am Freitag in einem Krankenhaus den Folgen des Unfalls, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Ulm von Montag.