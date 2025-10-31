Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Unfall mit Elektromobil – Senior lebensgefährlich verletzt

Lebensgefahr nach einem Unfall in Ebersbach: Warum ein Senior mit dem Kopf gegen einen Autoreifen prallte.

Krankenwagen
Ein Senior hat sich bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/DPA
Foto: Peter Kneffel/DPA

Ein Senior ist in Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) mit seinem Elektrorollator umgekippt und mit dem Kopf gegen ein fahrendes Auto gestoßen. Der 84-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und in eine Klinik gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zum Unfall am Donnerstag kam es als der Mann einer entgegenkommenden Fußgängerin ausgewichen war. Anschließend fuhr er auf einen erhöhten Bordstein. Der elektrische Rollator kippte um und der Senior dadurch auf die Straße, wo zur selben Zeit ein Auto vorbeifuhr. Er knallte mit seinem Kopf gegen den Hinterreifen des Autos.

Der Autofahrer hatte den Aufprall möglicherweise nicht bemerkt und fuhr weiter. Die Polizei bittet um Hinweise.

