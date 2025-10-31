Unfall mit Elektromobil – Senior lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Senior ist in Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) mit seinem Elektrorollator umgekippt und mit dem Kopf gegen ein fahrendes Auto gestoßen. Der 84-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und in eine Klinik gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zum Unfall am Donnerstag kam es als der Mann einer entgegenkommenden Fußgängerin ausgewichen war. Anschließend fuhr er auf einen erhöhten Bordstein. Der elektrische Rollator kippte um und der Senior dadurch auf die Straße, wo zur selben Zeit ein Auto vorbeifuhr. Er knallte mit seinem Kopf gegen den Hinterreifen des Autos.

Der Autofahrer hatte den Aufprall möglicherweise nicht bemerkt und fuhr weiter. Die Polizei bittet um Hinweise.