Unfall mit Chemikalien in Molkereibetrieb – vier Verletzte

Nach bisherigen Informationen seien vier Menschen verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort.

In einem Molkereibetrieb in Tettnang (Bodenseekreis) ist es zu einem Unfall mit Reinigungschemikalien gekommen - vier Menschen wurden verletzt. Sie klagten über Atemwegsreizungen und Schwindel und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort sagte.

Den Angaben der Polizei zufolge hat ein Arbeiter Reinigungsmittel auf Chlor-Basis falsch zusammengemischt. Dabei sei ein giftiges Gas entstanden. Laut Mitteilung der Polizei erlitten die Betroffenen dadurch »leichtere bis mittelschwere Verletzungen«.

Rettungshubschrauber im Einsatz

»Bei unserem Eintreffen wurden zwei Personen bereits vom Rettungsdienst versorgt. Wir konnten zwei weitere Personen retten und dem Rettungsdienst übergeben«, sagte der Feuerwehrsprecher zu dem größeren Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber flog die Unfallstelle an.

Die Feuerwehr hatte das Gebäude am frühen Nachmittag belüftet. Es wurden keine gefährlichen Werte in der Luft gemessen. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen musste die Eisenbacher Straße zwischen den Ortsteilen Siggenweiler und Obereisenbach zeitweise voll gesperrt werden.