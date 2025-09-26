Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Unfall mit Chemikalien in Molkereibetrieb – Verletzte

In einem Molkereibetrieb soll es einen Unfall mit Reinigungschemikalien gegeben haben. Einige Fragen sind noch offen.

Nach bisherigen Informationen seien vier Menschen verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort.
In einem Molkereibetrieb in Tettnang (Bodenseekreis) ist es nach ersten Erkenntnissen zu einem Unfall mit Reinigungschemikalien gekommen. Nach bisherigen Informationen seien vier Menschen verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort. Über den Verletzungsgrad war bisher noch nichts bekannt.

Der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Auch die Feuerwehr ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Die Feuerwehr hat das Gebäude am frühen Nachmittag belüftet. Es wurden keine gefährlichen Werte in der Luft gemessen. Mit welcher Art von Chemikalie es genau zu dem Unfall kam und was konkret passiert war, blieb vorerst unklar.

