Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Landstraße in Wimsheim (Enzkreis) gestorben. Am Ortsausgang wollte ein Auto auf die Straße einbiegen, wie die Polizei am frühen Abend mitteilte. Dabei kam es den Angaben zufolge zum Zusammenstoß. Der 21-jährige Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 49-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Der genau Unfallhergang war zunächst unklar.