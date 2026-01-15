Unfall in Weinheim – joggender Feuerwehrmann wird Zeuge

Bei einem Unfall in Weinheim wurden drei Menschen leicht verletzt. (Symbolbild)

Ein Feuerwehrmann ist in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) beim Joggen Zeuge eines Unfalls geworden. An der Abfahrt einer Bundesstraße stießen nach Angaben der Feuerwehr zwei Autos zusammen. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge hatte der Feuerwehrmann beim Joggen einen Knall wahrgenommen. Als er die zusammengestoßenen Autos sah, lief er zurück zum Feuerwehrhaus. Dort informierte er Polizei und Rettungsdienst. Mit anderen Feuerwehrleuten fuhr er zum Unfallort und übernahm die Erstversorgung, bis der Rettungsdienst eintraf. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Zum Alter und Geschlecht machte die Polizei bislang keine Angaben.

Während der Unfallaufnahme und Reinigung war die Muckensturmer Straße voll gesperrt. Mittlerweile wurde sie wieder freigegeben.