Unfall in Stuttgart: Bundesstraßen wieder frei

Nach einem Verkehrsunfall im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen sind die Bundesstraßen 10 und 27 wieder freigegeben worden. An dem Unfall am Mittag waren nach Angaben der Polizei neun Fahrzeuge beteiligt. Demnach wurden vier Menschen leicht verletzt.

Vier der beteiligten Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen, zudem sei Öl ausgelaufen. Nach Angaben der Polizei gab es keine Auswirkungen auf den U-Bahn-, Stadtbahn- oder S-Bahn-Verkehr – der Unfall habe sich nicht direkt an der U-Bahn-Station Friedrichswahl ereignet, sondern auf der Bundesstraße. Wie es zu diesem Zwischenfall kam und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.