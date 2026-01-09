Unfall im Schnee: Linienbus rutscht Abhang hinunter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf schneeglatter Straße ist ein Linienbus bei Ebhausen von der Fahrbahn abgekommen und rund fünf Meter einen Abhang hinuntergerutscht. Anschließend sei das Fahrzeug bei dem Unfall im Kreis Calw gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Der 29 Jahre alte Fahrer und zwei weitere Insassen im Alter von 25 und 32 Jahren wurden dabei den Angaben zufolge leicht verletzt.

Es sei noch unklar, wie schnell der Bus unterwegs gewesen sei, so die Polizei. Allerdings könne bei den aktuellen Witterungsbedingungen auch schon Schrittgeschwindigkeit zu schnell sein.

Die Landstraße 362 ist aktuell befahrbar. Der Bus soll voraussichtlich im Verlauf des Vormittags geborgen werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Den Schaden schätzten die Ermittler auf etwa 200.000 Euro.