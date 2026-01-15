Unfall beim Abbiegen - sechs Menschen schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber brachte nach dem Unfall bei Bitz einen Sechsjährigen und eine 39-Jährige ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Sechs Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos im Zollernalbkreis schwer verletzt worden. Unter den Verletzten waren Polizeiangaben zufolge zwei 13-jährige Mädchen, eine 14-Jährige und ein sechs Jahre alter Junge.

Eine 39-Jährige wollte den Angaben nach am Mittwochnachmittag mit den drei Mädchen und dem Jungen im Wagen von einer Landstraße links in den Ort Bitz abbiegen. Dabei stieß ihr Auto mit dem entgegenkommenden Wagen eines 59-Jährigen zusammen. Alle sechs Insassen der beiden Autos wurden schwer verletzt. Die 39-Jährige und der sechs Jahre alte Junge kamen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.