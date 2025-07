Der 57-Jährige starb kurz nach der Einlieferung ins Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild)

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall beim Überholen im Schwarzwald gestorben. Als er überholte kam ihm ein Auto entgegen, mit dem er zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Menschen im Auto wurden durch den Aufprall am Freitag bei Schönau (Landkreis Lörrach) leicht verletzt. Der 57 Jahre alte Motorradfahrer kam zunächst mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Dort starb er unmittelbar nach der Einlieferung.