Unfall beim Überholen: Erwachsene und Kleinkind verletzt

Drei Menschen sind bei einem Unfall beim Überholen im Landkreis Schwäbisch Hall verletzt worden, darunter ein einjähriges Mädchen. Das Kleinkind kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der 30-jährige Fahrer zuvor überholen wollen und einen entgegenkommenden Kleintransporter bei Crailsheim übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und kam per Hubschrauber ins Krankenhaus. Die Feuerwehr musste ihn zuvor aus dem Auto befreien. Der 38 Jahre alte Beifahrer wurde leicht verletzt.