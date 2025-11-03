Unfall bei Überholmanöver - A81 Richtung Stuttgart gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Unfall in der Nähe von Deißlingen ist die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart für einige Zeit gesperrt worden. Ein kilometerlanger Stau war laut Polizei die Folge. Autofahrer wurden gebeten, die Umleitung über die B27 Villingen-Schwenningen zu nehmen.

Wie es zu dem Unfall im Kreis Rottweil kam: Ein Autofahrer habe versucht, einen Lastwagen zu überholen, teilte ein Polizeisprecher mit. Sein Fahrzeug sei gegen eine Leitplanke geprallt. Der Autofahrer sei schwer verletzt worden. Nähere Angaben zum Hergang des Unfalls hatte der Sprecher noch nicht. Der Verletzte wurde in eine Klinik geflogen.