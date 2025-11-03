Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Unfall bei Überholmanöver - A81 Richtung Stuttgart gesperrt

Ein Autofahrer ist bei einem Überholversuch auf der A81 schwer verletzt worden. Der Unfall löste einen Stau aus. Was Autofahrer wissen sollten.

Blaulicht auf einem Polizeiauto
Der Verletzte wurde in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/DPA
Nach einem Unfall in der Nähe von Deißlingen ist die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart für einige Zeit gesperrt worden. Ein kilometerlanger Stau war laut Polizei die Folge. Autofahrer wurden gebeten, die Umleitung über die B27 Villingen-Schwenningen zu nehmen.

Wie es zu dem Unfall im Kreis Rottweil kam: Ein Autofahrer habe versucht, einen Lastwagen zu überholen, teilte ein Polizeisprecher mit. Sein Fahrzeug sei gegen eine Leitplanke geprallt. Der Autofahrer sei schwer verletzt worden. Nähere Angaben zum Hergang des Unfalls hatte der Sprecher noch nicht. Der Verletzte wurde in eine Klinik geflogen.

