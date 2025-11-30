Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Unfall auf Kreisstraße: Drei Autos kaputt, hoher Schaden

Ein 18-Jähriger verliert die Kontrolle, drei Autos krachen zusammen – und das auf einer Landstraße bei Friedrichshafen. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

Der junge Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Bei einem Unfall nahe Friedrichshafen (Bodenseekreis) ist ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Er war auf einer Kreisstraße unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor und in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er zunächst mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, bevor es zu einem weiteren Zusammenstoß kam.

Der junge Fahrer wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

