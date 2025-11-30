Unfall auf Kreisstraße: Drei Autos kaputt, hoher Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall nahe Friedrichshafen (Bodenseekreis) ist ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Er war auf einer Kreisstraße unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor und in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er zunächst mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, bevor es zu einem weiteren Zusammenstoß kam.

Der junge Fahrer wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.