Unfall auf der A81 - Sechs Verletzte und hoher Schaden

Sechs Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Heilbronn leicht verletzt worden, zudem entstand ein Sachschaden von etwa 160.000 Euro. Durch eine Kettenreaktion wurden fünf Fahrzeuge bei dem Unfall beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn war in Richtung Stuttgart für etwa vier Stunden gesperrt.

Am Sonntagabend kam ein 24-Jähriger mit seinem Wagen von der linken Spur der Autobahn bei Weinsberg (Landkreis Heilbronn) gegen die Mittelleitplanke. Das Auto wurde auf die rechte Spur geschleudert und kollidierte mit einem anderen Wagen.

Das Auto des 24-Jährigen durchbrach die Leitplanke und blieb in einer Böschung neben der Autobahn stehen. Der andere Wagen, bei dem eine 34-Jährige am Steuer saß, wurde auf die linke Spur geschleudert und stand schließlich an der Mittelleitplanke. Ein 35-jähriger Autofahrer prallte auf der linken Spur gegen den Wagen der 34-Jährigen und kam mit seinem Auto auf dem Standstreifen zum Stillstand.

Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Autoteile beschädigt. Wieso der 24-Jährige mit seinem Wagen gegen die Mittelleitplanke kam, ist bisher unklar.