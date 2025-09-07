Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Unfall auf Autobahn-Parkplatz: Fahrer stirbt

Ein Auto kollidiert frontal mit einem geparkten Sattelzug. Der Autofahrer wird tödlich verletzt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, soll ermittelt werden. (Symbolbild)
Auf einem Parkplatz an der Autobahn 5 ist ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Am frühen Morgen kollidierte der 27-Jährige mit seinem Auto frontal mit einem geparkten Sattelzug, wie die Polizei mitteilte. Demnach erlag der Mann noch auf dem Autobahnparkplatz Neuenburg-West (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) seinen schweren Verletzungen.

Die beiden Insassen des Sattelzugs wurden laut Polizei nicht verletzt. Der Schaden wurde auf etwa 75.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und sucht nach Zeugen.

