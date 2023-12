Unfall auf Autobahn 81: Sieben Verletzte, vier davon schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Anschließend kollidierte ein 44-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug mit dem verunfallten Wagen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, seine vier Mitfahrer wurden schwer verletzt. Ein 26-Jähriger versuchte auszuweichen, verlor die Kontrolle und prallte in die Mittelschutzplanke. Er blieb unverletzt. Ein ähnliches Ausweichmanöver habe auch ein 28-jähriger Fahrer versucht. Er verlor die Kontrolle und stieß dann mit dem Auto des 26-Jährigen an der Mittelschutzplanke zusammen. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Schaden von geschätzt 130.000 Euro. Die A81 musste in Richtung Stuttgart für rund fünfeinhalb Stunden gesperrt werden.

PM Polizei