Unfall auf A81 – Vollsperrung Richtung Stuttgart aufgehoben

Autofahrerinnen und -fahrer auf der A81 müssen sich in Geduld üben. (Symbolbild)

Wegen eines Unfalls mit zwei beteiligten Fahrzeugen bei Empfingen (Kreis Freudenstadt) ist die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart für einige Zeit voll gesperrt worden. Die Strecke wurde am Abend wieder freigegeben. Ortskundige Fahrerinnen und Fahrer wurden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren, wie die Polizei mitteilte.

Einem Sprecher zufolge ereignete sich der Unfall am späten Nachmittag zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Horb am Neckar. Ein Mensch wurde verletzt. Weitere Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.