Unfall auf A81 – Vollsperrung Richtung Stuttgart

Wegen eines Unfalls mit zwei beteiligten Fahrzeugen bei Empfingen (Kreis Freudenstadt) ist die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart voll gesperrt worden. Ortskundige Fahrerinnen und Fahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren, wie die Polizei mitteilte. Einem Sprecher zufolge ereignete sich der Unfall am späten Nachmittag zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Horb am Neckar. In Empfingen soll der Verkehr demnach abgeleitet werden.

Laut ADAC Verkehrsmelder mussten Autofahrerinnen und Autofahrer am Abend mit mindestens 30 Minuten Zeitverlust und rund 2 Kilometer Stau rechnen. Weitere Informationen zum Unfallhergang und möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor.