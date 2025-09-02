Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Unfall auf A5 bei Offenburg - Fahrbahn wieder frei

Nach einem Unfall auf der A5 bei Offenburg ist die Fahrbahn Richtung Norden wieder freigegeben. Vier Fahrzeuge waren beteiligt, mehrere Menschen wurden leicht verletzt.

Unfall auf A5 - drei Menschen verletzt (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA
Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 5 sind drei Menschen leicht verletzt worden. Die Fahrbahn zwischen Lahr (Ortenaukreis) und Offenburg war Richtung Norden über mehrere Stunden gesperrt gewesen und konnte gegen 16.30 Uhr wieder freigegeben werden. Der Rückstau löse sich allmählich auf, wie ein Polizeisprecher sagte. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge waren vier Fahrzeuge zusammengestoßen. Drei Menschen seien verletzt worden. Weitere Angaben zu den Verletzten oder zum Unfallgeschehen machte die Polizei nicht. Der Unfall hatte sich kurz nach 13.00 Uhr nahe der Ausfahrt bei Offenburg ereignet.

